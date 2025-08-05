#
В России запустят производство новых грузовиков под различные задачи

«Аусмах СВ» начнет серийное производство грузовиков в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года «Аусмах СВ» намерена начать серийное производство грузовиков под своим брендом, согласно информации, предоставленной «Интерфакс» со ссылкой на центр развития промышленности Ульяновской области.

В следующем году компания планирует изготовить примерно 900 автомобилей различных моделей, включая грузовики с полной массой 3,5 тонны, 5 тонн, 8 тонн и 12 тонн. В дальнейшем «Аусмах СВ» намерена увеличить объем производства до более 5 тысяч единиц техники ежегодно.

По прогнозам, к 2027 году локализация автомобилей достигнет не менее 790 баллов, а к 2028 году – превысит 2000 баллов.

В рамках этой локализации запланировано создать производство систем отопления и кондиционирования, систем питания и охлаждения, компонентов трансмиссии, а также различных других элементов, включая мосты и тормозную систему.

Завод «Аусмах СВ» будет находиться на территории, ранее используемой компанией Isuzu, которая теперь принадлежит Корпорации развития Ульяновской области.

Источник: Российская газета

Лежнин Роман
Фото:ТАСС/ Екатерина Штукина
05.08.2025 
Фото:ТАСС/ Екатерина Штукина
