Запасы прошлогодних машин заканчиваются у дилеров

Аналитик Целиков: За июль стоки легковых авто сократились на 40 тысяч штук

Сергей Целиков, глава агентства «Автостат», сообщил о том, что запасы автомобилей у дилеров истощаются.

На текущий момент объем стоков новых легковых машин, находящихся на складах дистрибьюторов и дилерских центров, составляет 430-450 тысяч единиц.

Моделей, выпущенных в предыдущие годы, осталось не так много. В июле на учет было поставлено 120,6 тысячи автомобилей, а произвели лишь 51,3 тысячи.

Поставки из-за границы составили всего 28,3 тысячи машин, что привело к сокращению запасов на 40 тысяч единиц.

Эксперт отметил, что июль стал самым важным месяцем в плане снижения товарных запасов.

Он прогнозирует, что этот тренд продолжится в августе, так как АВТОВАЗ и ряд других заводов находятся в корпоративном отпуске.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 317
06.08.2025 
Фото:Depositphotos
