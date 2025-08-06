Запасы прошлогодних машин заканчиваются у дилеров
Сергей Целиков, глава агентства «Автостат», сообщил о том, что запасы автомобилей у дилеров истощаются.
На текущий момент объем стоков новых легковых машин, находящихся на складах дистрибьюторов и дилерских центров, составляет 430-450 тысяч единиц.
Моделей, выпущенных в предыдущие годы, осталось не так много. В июле на учет было поставлено 120,6 тысячи автомобилей, а произвели лишь 51,3 тысячи.
Поставки из-за границы составили всего 28,3 тысячи машин, что привело к сокращению запасов на 40 тысяч единиц.
Эксперт отметил, что июль стал самым важным месяцем в плане снижения товарных запасов.
Он прогнозирует, что этот тренд продолжится в августе, так как АВТОВАЗ и ряд других заводов находятся в корпоративном отпуске.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова