Пахнет сыростью? Как вернуть в салон свежесть и избавиться от плесени

Эксперты перечислили основные причины появления неприятного запаха в салоне

Неприятный запах в машине – как будто из затхлого подвала – знаком многим автовладельцам.

Чаще всего он дает о себе знать, когда включаешь печку или кондиционер. Все дело в грибке и бактериях, которые активно размножаются во влажной среде системы вентиляции, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Основные причины появления запаха – забитый салонный фильтр, скопившаяся под капотом грязь и влага, а также засор в радиаторе отопителя. Если кондиционер долго не использовался, это тоже может спровоцировать проблему.

Решить ее можно несколькими способами. Начните с замены салонного фильтра – иногда этого достаточно, чтобы воздух снова стал свежим. Затем стоит промыть подкапотное пространство, чтобы удалить грязь и лишнюю влагу. И лучше, если это сделают специалисты. Если запах остается, возможно, потребуется очистка радиатора печки или даже частичная разборка панели.

Не забудьте про кондиционер: низкий уровень хладагента приводит к повышенной влажности, а значит – к плесени. Также проверьте пространство под лобовым стеклом – там часто скапливаются листья и мусор, которые начинают гнить. И конечно, следите за ковриками: если под ними застаивается вода, это идеальные условия для грибка.

Если простые меры не помогают, поможет профессиональная химчистка салона (детейлинг).