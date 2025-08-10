Tank 500 получил автопилот и встроенный холодильник

Обновленный Tank 500 с премиальным оснащением выходит в продажу 11 августа

С 11 августа 2025 года в Китае стартуют предварительные продажи обновленного внедорожника Tank 500 Hi4-T и Hi4-Z от Great Wall Motor.

Главной фишкой модели стало оснащение лазерным лидаром Hesai ATX, который поддерживает систему автономного вождения Coffee Pilot Ultra третьего поколения, включая функцию NOA (навигация с автоматическим управлением) как на трассе, так и в городских условиях.

Дизайн и габариты

Внешне новинка сохранила узнаваемые черты текущей версии, но получила обновленную решетку радиатора с хромированными элементами, вдохновленную традиционной китайской архитектурой.

Габариты остались прежними: 5078×1934×1905 мм при колесной базе 2850 мм, что обеспечивает просторный салон и хорошую проходимость (дорожный просвет — 210 мм, углы въезда/съезда – 29 и 24 градуса).

Покупателям предложат два гибридных варианта:

Hi4-T с 2.0-литровым турбодвигателем (248 л.с.) и одним электромотором (161 л.с.), работающим в паре с 9-ступенчатой коробкой передач 9HAT. Суммарная мощность – 300 кВт (408 л.с.), а запас хода на электротяге достигает 110 км (батарея 37.1 кВт·ч).

Hi4-Z с тем же бензиновым мотором, но двумя электродвигателями, что дает общую мощность 455 кВт (610 л.с.) и разгон до 100 км/ч за 4.6 секунды. Благодаря батарее 59.05 кВт·ч запас хода увеличивается до 201 км, а в смешанном цикле – до 1096 км.

В отделке салона нового Tank 500 использована мягкая кожа Nappa, а сиденья оснащены вентиляцией, подогревом и функцией массажа. Центральная консоль получила встроенный холодильник, поддерживающий температуру от -6°C до +50°C, и две мощные беспроводные зарядные панели по 50 Вт каждая.

Рынок и конкуренты

Новинка позиционируется как альтернатива Toyota Land Cruiser Prado и Ford Explorer, но с более продвинутыми технологиями.

Официальные поставки в Китае начнутся в третьем квартале 2025 года, а цена останется на уровне текущей модели – от 33,5 млн юаней (371 850 000 рублей).

Источник: ithome