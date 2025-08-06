Самый популярный пикап в России получил дизельную версию
Компания JAC расширяет свой ассортимент автомобилей в России, добавляя новый дизельный пикап T9, который дебютирует в августе. Изначально модель оснащалась только бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра, выдающим 224 лошадиные силы, с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
С учетом запросов российских потребителей, JAC решила внедрить версию с дизельным силовым агрегатом объемом 2,0 литра, мощностью 170 лошадиных сил, которая также будет комплектоваться 8-ступенчатой АКП.
Дизельный пикап предложит такие функции, как подушки безопасности с боковыми шторками, высококачественная искусственная кожа в отделке салона и электропривод передних сидений. В грузовом отсеке имеются встроенные дуги безопасности и такелажные петли для удобства крепления грузов.
Передняя подвеска – независимая, с двойными поперечными рычагами и спиральными пружинами, тогда как задняя подвеска основана на многолистовых рессорах.
Информация о начале продаж, ценах и комплектациях JAC T9 TDi станет доступна позже.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.
Источник: «Российская газета»