#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Самый популярный пикап в России получил дизельную версию

В августе на российский рынок выйдет дизельная версия пикапа JAC T9

Компания JAC расширяет свой ассортимент автомобилей в России, добавляя новый дизельный пикап T9, который дебютирует в августе. Изначально модель оснащалась только бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра, выдающим 224 лошадиные силы, с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Рекомендуем
Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

С учетом запросов российских потребителей, JAC решила внедрить версию с дизельным силовым агрегатом объемом 2,0 литра, мощностью 170 лошадиных сил, которая также будет комплектоваться 8-ступенчатой АКП.

Дизельный пикап предложит такие функции, как подушки безопасности с боковыми шторками, высококачественная искусственная кожа в отделке салона и электропривод передних сидений. В грузовом отсеке имеются встроенные дуги безопасности и такелажные петли для удобства крепления грузов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
JAC T9
JAC T9

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Передняя подвеска – независимая, с двойными поперечными рычагами и спиральными пружинами, тогда как задняя подвеска основана на многолистовых рессорах.

Информация о начале продаж, ценах и комплектациях JAC T9 TDi станет доступна позже.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:JAC
Количество просмотров 228
06.08.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв