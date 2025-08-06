Названы лучшие машины по соотношению «цена-качество-надежность»

Опрос от главы «Автостата»: японские авто лидируют в плане «цена-качество»

Сергей Целиков, глава «Автостата», представил результаты опроса, в котором россияне выбирали лучшие автомобили, основываясь на соотношении цены, качества и надежности. 35% респондентов отдали свои голоса за японские марки, что обеспечивает им первую позицию.

На втором месте расположились немецкие автомобили с 22% голосов опрошенных. Третью строчку занимают корейские авто, получившие 17% голосов.

Также выяснили, что 11% респондентов предпочитают китайские автомобили. Российским маркам отдают предпочтение 6% опрошенных.

Чешские автомобили получили 3%, американские – 2%, а французские и английские – по одному проценту.

Источник: Telegram-канал главы «Автостата» Сергея Целикова