Названы лучшие машины по соотношению «цена-качество-надежность»

Опрос от главы «Автостата»: японские авто лидируют в плане «цена-качество»

Сергей Целиков, глава «Автостата», представил результаты опроса, в котором россияне выбирали лучшие автомобили, основываясь на соотношении цены, качества и надежности. 35% респондентов отдали свои голоса за японские марки, что обеспечивает им первую позицию.

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

На втором месте расположились немецкие автомобили с 22% голосов опрошенных. Третью строчку занимают корейские авто, получившие 17% голосов.

Также выяснили, что 11% респондентов предпочитают китайские автомобили. Российским маркам отдают предпочтение 6% опрошенных.

Чешские автомобили получили 3%, американские – 2%, а французские и английские – по одному проценту.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Telegram-канал главы «Автостата» Сергея Целикова

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.08.2025 
Фото:Depositphotos
