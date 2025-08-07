Аналитики рассказали, что сейчас происходит с ценами на авторынке

Авто.ру: китайские авто дешевеют пятый месяц подряд – падение цен составило 3,4%

Эксперты Авто.ру Оценки зафиксировали устойчивое снижение цен на новые китайские автомобили в России – средняя стоимость упала на 1,6% в июле, достигнув 3,52 млн рублей.

Эта тенденция сохраняется пятый месяц подряд, а с начала года цены снизились на 3,4%.

Наиболее резкое падение (на 4%) показали автомобили параллельного импорта. За год их стоимость обвалилась на 13,6%, тогда как российские бренды остались стабильны: их цены снизились лишь на 0,1% за месяц и 0,8% с января.

Лидеры удешевления

Среди моделей сильнее всего подешевел кроссовер Hongqi HS5 (–7,2%), за ним следуют Haval Jolion (–4,1%) и Tank 400 (–3,7%). Причины – обновление линеек и конкуренция среди дилеров. В то же время Lixiang L7 и Haval H3 немного подорожали (до +1,4%) из-за высокого спроса.

Региональные различия

В Адыгее цены упали на 6%, в Ярославской области – на 5,8%. А в Тульской области, напротив, отмечен скачок на 10% из-за дефицита предложения.

Активность продаж китайских марок снизилась на 31,6% год к году, что связано с насыщением рынка и переориентацией покупателей.