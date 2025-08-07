#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Аналитики рассказали, что сейчас происходит с ценами на авторынке

Авто.ру: китайские авто дешевеют пятый месяц подряд – падение цен составило 3,4%

Эксперты Авто.ру Оценки зафиксировали устойчивое снижение цен на новые китайские автомобили в России – средняя стоимость упала на 1,6% в июле, достигнув 3,52 млн рублей.

Рекомендуем
Споры вокруг АКБ — надо больше или меньше? Ответ найден

Эта тенденция сохраняется пятый месяц подряд, а с начала года цены снизились на 3,4%.

Наиболее резкое падение (на 4%) показали автомобили параллельного импорта. За год их стоимость обвалилась на 13,6%, тогда как российские бренды остались стабильны: их цены снизились лишь на 0,1% за месяц и 0,8% с января.

Лидеры удешевления

Среди моделей сильнее всего подешевел кроссовер Hongqi HS5 (–7,2%), за ним следуют Haval Jolion (–4,1%) и Tank 400 (–3,7%). Причины – обновление линеек и конкуренция среди дилеров. В то же время Lixiang L7 и Haval H3 немного подорожали (до +1,4%) из-за высокого спроса.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Региональные различия

В Адыгее цены упали на 6%, в Ярославской области – на 5,8%. А в Тульской области, напротив, отмечен скачок на 10% из-за дефицита предложения.

Активность продаж китайских марок снизилась на 31,6% год к году, что связано с насыщением рынка и переориентацией покупателей.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 194
07.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0