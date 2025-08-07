Автозаводы Петербурга увеличили отгрузку машин

#
В первом полугодии 2025 года автозаводы в Петербурге отгрузили автомобили, прицепы и полуприцепы на сумму 45 млрд рублей, что на 20% превышает показатели за аналогичный период 2024 года.

Однако общий оборот предприятий сократился на 29%, составив 29,7 млрд рублей, согласно информации от «Петростата».

В настоящее время в городе функционируют два завода: «Автозавод Санкт-Петербург» (прежний Nissan), который производит кроссоверы X-Cross, и «АГР» (бывший Hyundai), специализирующийся на моделях Solaris.

Примечательно, что бывший завод Toyota в Шушарах остается в законсервированном состоянии.

Согласно данным от АГР, за первые шесть месяцев было продано 12 288 автомобилей Solaris, а количество регистраций составило 10 400 единиц.

Эксперты указывают, что увеличение отгрузок связано с ростом производства Solaris на 70%, в то время как выпуск X-Cross сократился.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-7 интересных опций Lada Iskra.

Источник: «Ъ-Санкт-Петербург»

Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 114
07.08.2025 
Фото:freepik / usertrmk
