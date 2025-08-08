#
Крепкая подвеска, кузов не ржавеет, но этот Opel нужно брать только с мотором 1.8 и автоматом

«За рулем» рассказал, почему Opel Astra H – хороший выбор среди 15-летних авто

Идеальной машины, как известно, не существует – те или иные недостатки присущи всем.

Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Поэтому нужно тщательно отбирать наиболее удачные сочетания мотора и коробки. И вот к какой модели на вторичном рынке стоит присмотреться сегодня – это Opel Astra H, которая среди 15-летних машин выделяется долговечностью.

Цены на вторичном рынке – от 300 тыс. рублей за экземпляры с пробегом 300+ тыс. км, до 1 млн за более свежие. Машина с автоматом обойдется на 200 тыс. дороже.

Поколение H выпускалось в кузовах седан, хэтчбек и универсал (последний дороже). С 2009 года машины собирали в России.

Opel Astra H
Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Вариаций мотор-коробка очень много, но хороших сочетаний раз-два и обчелся. Наихудшие – с капризным и ломким роботом EasyTronic. Дизель 1.3 и турбомотор 2.0 тоже не подарки и доставляют много хлопот при пробегах более 100 тысяч км.

Самое достойное сочетание – двигатель 1.8 (140 л.с.) с четырехступенчатым автоматом Aisin AW60-41SN.

Главный недостаток в целом удачной модели, как ни странно, – механические коробки передач. Проблемы возникают из-за подшипников вторичных валов. Грубо говоря, чем мощнее мотор, тем быстрее сдаются подшипники. Поэтому оптимальный выбор – мотор 1.8 с автоматом, а для механики лучше подойдет 1.6 (115 л.с.). Оба двигателя надежны и могут пройти до 400 тыс. км.

Opel Astra H
А еще у Astra H прочная подвеска, качественные материалы салона, устойчивость кузова к коррозии. Из минусов – со временем возможны проблемы с электрикой, но это характерно для большинства машин в этом сегменте.

О других особо прочных иномарках читайте здесь.

Алексеева Елена
Фото:Opel и «За рулем»
08.08.2025 
Фото:Opel и «За рулем»
Отзывы о Opel Astra (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Opel Astra  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Недостатки:
Надежность и качество покраски
Комментарий:
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.
+27