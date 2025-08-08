Станет настоящим хитом: преимущества новой Искры перед Вестой и Грантой
Максим Черкашин, главный редактор портала «Южный автомобиль», протестировал новую Lada Iskra в Минске и поделился своим мнением, почему эта модель превосходит Lada Granta и Lada Vesta.
По его оценкам, Iskra определенно стоит внимания и может стать настоящим хитом продаж. Переходящий на Iskra с Гранты почувствует, что автомобиль стал более современным и технологичным, а также есть вероятность, что некоторые выберут эту новинку после Vesta.
Черкашин подчеркивает, что одной из причин успеха Iskra является современная платформа. В отличие от Vesta и Granta, эта модель поддерживает установку более современных двигателей, улучшенную мультимедиа и различные электронные ассистенты водителя. К тому же уровень пассивной безопасности новинки выше.
Эксперт выделяет и современный дизайн Lada Iskra, а также улучшенную эргономику по сравнению с прочим модельным рядом АВТОВАЗа.
В плане комфорта Черкашин отмечает, что Granta – это функциональный автомобиль. В отличие от нее, Lada Vesta предлагает более просторный салон и европейский стиль.
По внутреннему пространству Iskra занимает промежуточное положение между Granta и Vesta: в ней больше места, чем в Гранте, но меньше, чем в Весте. Новая архитектура интерьера сделала его более практичным, а в дальнейших версиях автомобиля появится ряд электронных помощников.
Интерьеры серии Granta изготовлены из более дешевых материалов, с упором на долговечность. В салоне Lada Vesta используются более мягкие материалы, хотя шумоизоляция не идеальна.
Что касается Lada Iskra, то у нее улучшена шумоизоляция, а жесткий пластик в интерьере не вызывает неприятия. Также установлены новые анатомические сиденья, что повышает комфорт.
|
|
|
|
Источник: «Южный автомобиль»