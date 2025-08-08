Станет настоящим хитом: преимущества новой Искры перед Вестой и Грантой

Эксперт Черкашин сравнил новую Lada Iskra с Vesta и Granta

Максим Черкашин, главный редактор портала «Южный автомобиль», протестировал новую Lada Iskra в Минске и поделился своим мнением, почему эта модель превосходит Lada Granta и Lada Vesta.

По его оценкам, Iskra определенно стоит внимания и может стать настоящим хитом продаж. Переходящий на Iskra с Гранты почувствует, что автомобиль стал более современным и технологичным, а также есть вероятность, что некоторые выберут эту новинку после Vesta.

Черкашин подчеркивает, что одной из причин успеха Iskra является современная платформа. В отличие от Vesta и Granta, эта модель поддерживает установку более современных двигателей, улучшенную мультимедиа и различные электронные ассистенты водителя. К тому же уровень пассивной безопасности новинки выше.

Эксперт выделяет и современный дизайн Lada Iskra, а также улучшенную эргономику по сравнению с прочим модельным рядом АВТОВАЗа.

В плане комфорта Черкашин отмечает, что Granta – это функциональный автомобиль. В отличие от нее, Lada Vesta предлагает более просторный салон и европейский стиль.

По внутреннему пространству Iskra занимает промежуточное положение между Granta и Vesta: в ней больше места, чем в Гранте, но меньше, чем в Весте. Новая архитектура интерьера сделала его более практичным, а в дальнейших версиях автомобиля появится ряд электронных помощников.

Интерьеры серии Granta изготовлены из более дешевых материалов, с упором на долговечность. В салоне Lada Vesta используются более мягкие материалы, хотя шумоизоляция не идеальна.

Что касается Lada Iskra, то у нее улучшена шумоизоляция, а жесткий пластик в интерьере не вызывает неприятия. Также установлены новые анатомические сиденья, что повышает комфорт.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Южный автомобиль»