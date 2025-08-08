#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Станет настоящим хитом: преимущества новой Искры перед Вестой и Грантой

Эксперт Черкашин сравнил новую Lada Iskra с Vesta и Granta

Максим Черкашин, главный редактор портала «Южный автомобиль», протестировал новую Lada Iskra в Минске и поделился своим мнением, почему эта модель превосходит Lada Granta и Lada Vesta.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

По его оценкам, Iskra определенно стоит внимания и может стать настоящим хитом продаж. Переходящий на Iskra с Гранты почувствует, что автомобиль стал более современным и технологичным, а также есть вероятность, что некоторые выберут эту новинку после Vesta.

Черкашин подчеркивает, что одной из причин успеха Iskra является современная платформа. В отличие от Vesta и Granta, эта модель поддерживает установку более современных двигателей, улучшенную мультимедиа и различные электронные ассистенты водителя. К тому же уровень пассивной безопасности новинки выше.

Эксперт выделяет и современный дизайн Lada Iskra, а также улучшенную эргономику по сравнению с прочим модельным рядом АВТОВАЗа.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В плане комфорта Черкашин отмечает, что Granta – это функциональный автомобиль. В отличие от нее, Lada Vesta предлагает более просторный салон и европейский стиль.

По внутреннему пространству Iskra занимает промежуточное положение между Granta и Vesta: в ней больше места, чем в Гранте, но меньше, чем в Весте. Новая архитектура интерьера сделала его более практичным, а в дальнейших версиях автомобиля появится ряд электронных помощников.

Интерьеры серии Granta изготовлены из более дешевых материалов, с упором на долговечность. В салоне Lada Vesta используются более мягкие материалы, хотя шумоизоляция не идеальна.

Что касается Lada Iskra, то у нее улучшена шумоизоляция, а жесткий пластик в интерьере не вызывает неприятия. Также установлены новые анатомические сиденья, что повышает комфорт.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Южный автомобиль»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 32062
08.08.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв