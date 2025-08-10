#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Продается неприметная Мазда, перерожденная в яркий спорткар с закисью азота

На eBay выставили тюнингованную Mazda Familia в кузове пикап за 2,3 млн рублей

На продажу выставлен оригинальный тюнингованный автомобиль Mazda, который был переделан в пикап.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Как сообщает Carscoops, данный экземпляр доступен на eBay. Автомобиль был создан в 2005 году для известной выставки тюнингованных автомобилей SEMA, и основан на серийной модели Mazda Familia, предшественнице Mazda 3.

Пикап был модифицирован в ателье Pro Design HotRods, где дополнительно провели кузовные работы и установили множество тюнингованных элементов, таких как обвес DG Motorsports, задний спойлер и 19-дюймовые диски.

Mazda Familia by Pro Design HotRods
Mazda Familia by Pro Design HotRods

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Внутренний интерьер тоже был переработан, включая серую замшу, вставки из оранжевой перфорированной кожи и новые дверные карты из стекловолокна.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Автомобиль также получил изменения в технической части: в пикапе установлен тюнингованный 2,0-литровый мотор с системой закиси азота, однако его точные технические характеристики неизвестны.

Начальная цена такого автомобиля составляет $28,9 тысяч, и продавец сообщает, что готов рассмотреть предложения до конца августа текущего года. Ранее также сообщалось о превращении классического трехдверного Land Rover Defender в кабриолет с установкой откидной крыши от британского тюнинг-ателье Urban Automotive.

Mazda Familia by Pro Design HotRods
Mazda Familia by Pro Design HotRods
Mazda Familia by Pro Design HotRods
Mazda Familia by Pro Design HotRods

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Pro Design HotRods
Количество просмотров 91
10.08.2025 
Фото:Pro Design HotRods
Поделиться:
Оцените материал:
0