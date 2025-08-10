Продается неприметная Мазда, перерожденная в яркий спорткар с закисью азота

На eBay выставили тюнингованную Mazda Familia в кузове пикап за 2,3 млн рублей

На продажу выставлен оригинальный тюнингованный автомобиль Mazda, который был переделан в пикап.

Как сообщает Carscoops, данный экземпляр доступен на eBay. Автомобиль был создан в 2005 году для известной выставки тюнингованных автомобилей SEMA, и основан на серийной модели Mazda Familia, предшественнице Mazda 3.

Пикап был модифицирован в ателье Pro Design HotRods, где дополнительно провели кузовные работы и установили множество тюнингованных элементов, таких как обвес DG Motorsports, задний спойлер и 19-дюймовые диски.

Mazda Familia by Pro Design HotRods

Внутренний интерьер тоже был переработан, включая серую замшу, вставки из оранжевой перфорированной кожи и новые дверные карты из стекловолокна.

Автомобиль также получил изменения в технической части: в пикапе установлен тюнингованный 2,0-литровый мотор с системой закиси азота, однако его точные технические характеристики неизвестны.

Начальная цена такого автомобиля составляет $28,9 тысяч, и продавец сообщает, что готов рассмотреть предложения до конца августа текущего года. Ранее также сообщалось о превращении классического трехдверного Land Rover Defender в кабриолет с установкой откидной крыши от британского тюнинг-ателье Urban Automotive.

Источник: Autonews