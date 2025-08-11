#
Президент США собирается навязать громоздкие американские автомобили Европе и Японии

Трамп хочет, чтобы в Токио и Лондоне стало больше американских внедорожников

Трамп часто жалуется на то, что, по его мнению, японцы и европейцы не принимают американские машины, в то время как сами продают в США миллионы автомобилей в год.

В Японии, где треть продаж приходится на мини-кары, в 2024 году было реализовано всего 570 Chevrolet, 450 Cadillac и 120 Dodge.

Ford покинул страну еще в 2016 году, и только американская Tesla, благодаря компактным электромобилям, набирает популярность.

В Европе схожая ситуация: продажи Ford упали с 1,26 млн в 2005 году до 426 тыс. в 2024-м, а GM смогла продать лишь 1514 электромобилей Cadillac Lyriq. Японцы и англичане не понимают, зачем покупать большие американские пикапы Ford F-150 и внедорожники Cadillac Escalade.

Эксперты отмечают, что автопроизводители США не учитывают потребности рынков. Американские автомобили созданы для широких дорог и скоростных автострад, поэтому управлять ими на узких японских улочках непросто.

Cadillac Escalade
Кроме того, в Японии леворульные машины усложняют вождение, а в Европе крупные пикапы просто не помещаются на парковках. Исключение – Jeep Wrangler, который стал хитом среди японских покупателей благодаря правому рулю и компактным для США размерам.

В качестве компенсации Трамп может снизить тарифы, но для реального прорыва Детройта потребуется адаптировать модели под нужды зарубежных потребителей, о чем ему, видимо, никто не сказал.

Источник: Reuters

