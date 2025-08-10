#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

На поддержку программы льготного автокредитования направят миллиарды рублей

Министерство промышленности и торговли России планирует выделить примерно 10 миллиардов рублей на поддержку программы льготного автокредитования, сообщил министр Антон Алиханов. Он выразил надежду, что такие меры окажут помощь АВТОВАЗу и другим российским производителям автомобилей.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Узнаваемая новинка — чем удивит кроссовер Tenet T7

Бренд Tenet, автомобили которого выпускают в России, расширяет модельный ряд, представив вторую модель на рынке РФ — среднеразмерный городской кроссовер T7. Новинка позиционируется как автомобиль с современным дизайном и богатым оснащением, ну а в ее основе, как мы знаем, хорошо известный Chery Tiggo 7.

Питбайки вне закона: штрафы до 30 тысяч и уголовные дела

МВД подготовило изменения в ПДД, запрещающие выезд на дороги общего пользования на питбайках. Как и кроссовые мотоциклы, они не соответствуют требованиям для дорожного движения. За нарушение грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

МВД прокомментировало сообщения о запрете в РФ легковых авто старше 30 лет

Информация о предполагаемом ограничении срока службы легковых автомобилей в России до 30 лет является ложной, сообщили в МВД, подчеркнув, что министерство не поддерживало и не инициировало такие идеи, а также категорически против ограничений. Ранее некоторые СМИ писали, что обсуждается возможность установить 30-летний срок эксплуатации автомобилей, после истечения которого необходимо будет либо отправить машину на утилизацию, либо пройти платную экспертизу для получения статуса классического или раритетного авто.

В России появилась новая отечественная марка автомобилей

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Компания «Автомобильные технологии», которая производит автомобили Citroen и Haval в Калужской области, зарегистрировала 4 августа 2025 года новый товарный знак Rosva Motors. Бренд предполагается использовать для производства автомобилей, запчастей, а также оказания автоуслуг, при этом исключительные права на товарные знаки будут действовать до 2034 года.

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 294
10.08.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0