Новые авто 2023 года все еще в продаже: самые популярные марки

«Автостат» назвал топ-10 новых машин 2023 года выпуска

На сегодняшний день в продаже у дилеров можно встретить новые автомобили, произведенные в 2023 году.

Глава «Автостата» Сергей Целиков привел данные о количестве «залежалых» машин и их марках, зарегистрированных в июле. Всего в июле 2025 года в России на учет было поставлено 4075 новых легковых автомобилей 2023 года выпуска, что составляет 3,4% от общего объема продаж легковушек.

На первом месте по количеству оставшихся автомобилей среди марок выступила китайская компания Livan, реализовавшая 303 экземпляра. Второе место занимает бренд Bestune с 266 проданными автомобилями 2023 года выпуска. Третьей в этом списке стала BMW с показателем 250 единиц.

Четвертую позицию занял Changan с 192 автомобилями, следом идет Lada с 181 проданной машиной.

На шестом месте оказалась компания «Москвич», продавшая 180 штук. Замыкает топ-7 JAC с 155 единицами, в то время как Toyota реализовала 152 автомобиля, а Kia и Hyundai показали одинаковый результат – по 132 экземпляра.

Источник: Telegram-канал главы «Автостата» Сергея Целикова