Как распознать утечку в кондиционере авто: советы эксперта

Эксперт: Сладковатый запах в машине может означать утечку фреона

Сладковатый запах в салоне автомобиля может сигнализировать об утечке хладагента из системы кондиционирования, ппредупредил Игорь Мишин, эксперт НТИ «Автонет».

Среди других признаков неисправности он отметил слабый поток воздуха, нестабильную температуру, запотевшие стекла и лужи под машиной. Эксперт поделился этой информацией в рамках интенсива «Архипелаг 2025», проходящего на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

Мишин пояснил, что хладагент отвечает не только за охлаждение воздуха летом, но и за обогрев зимой. Даже незначительная утечка нарушает герметичность системы, снижая ее эффективность.

Эксперт добавил, что большинство протечек выявляют в автосервисах с помощью многоуровневых тестов. Для самостоятельной проверки можно использовать специальные спреи, образующие пузырьки в местах утечки.

Чаще всего проблема кроется в конденсаторе, реже – в компрессоре, расширительном клапане или испарителе. При первых признаках неполадок специалист рекомендует провести диагностику.

