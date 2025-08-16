#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Как распознать утечку в кондиционере авто: советы эксперта

Эксперт: Сладковатый запах в машине может означать утечку фреона

Сладковатый запах в салоне автомобиля может сигнализировать об утечке хладагента из системы кондиционирования, ппредупредил Игорь Мишин, эксперт НТИ «Автонет».

Рекомендуем
Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing — нетипичные подходы к оснащению

Среди других признаков неисправности он отметил слабый поток воздуха, нестабильную температуру, запотевшие стекла и лужи под машиной. Эксперт поделился этой информацией в рамках интенсива «Архипелаг 2025», проходящего на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

Мишин пояснил, что хладагент отвечает не только за охлаждение воздуха летом, но и за обогрев зимой. Даже незначительная утечка нарушает герметичность системы, снижая ее эффективность.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Эксперт добавил, что большинство протечек выявляют в автосервисах с помощью многоуровневых тестов. Для самостоятельной проверки можно использовать специальные спреи, образующие пузырьки в местах утечки.

Рекомендуем
Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing — нетипичные подходы к оснащению

Чаще всего проблема кроется в конденсаторе, реже – в компрессоре, расширительном клапане или испарителе. При первых признаках неполадок специалист рекомендует провести диагностику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 171
16.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0