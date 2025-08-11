Как теряют в цене автомобили после такси: итоги исследования

«Автотека»: автомобили из такси продаются на 21% дешевле

Согласно исследованию принадлежащего «Авито» онлайн-сервиса проверки истории машин «Автотека», автомобили, которые ранее работали в такси, имеют среднюю цену на 21,2% ниже, чем у аналогичных моделей без такой истории. Кроме того, пробег у таких машин, в среднем, в 1,5 раза больше.

Наиболее заметные ценовые разницы наблюдаются у автомобилей марок Skoda (30,8%), Volkswagen (26,8%) и Renault (24,9%). Например, модель Skoda Rapid можно купить на 30% дешевле. В этот список попадают также Skoda Octavia (-30,7%), Volkswagen Polo (-28,9%), Nissan Almera (-26,6%) и Renault Logan (-26%).

В то же время автомобили Lexus, изначально работавшие в такси, имеют пробег на 21,6% меньше, чем их аналоги без истории использования в такси; Audi A4 и A6 проезжают на 19% и 14,5% соответственно меньше.

Из представленных на «Авито авто» предложений за первое полугодие 2025 года только 3,7% авто имели историю использования в такси.

Наиболее распространенные среди такси автомобили относятся к маркам Datsun (19,8%), Москвич (12,5%), Skoda (10,1%), Renault (9,2%) и Kia (8,5%).

Среди популярных моделей можно выделить Renault Logan (24,1%), Kia Optima (21,4%), Skoda Rapid (18,4%), Kia K5 (18,2%) и Hyundai Solaris (17,9%).

Источник: ТАСС