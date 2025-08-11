#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Kia представила новые версии популярных машин, они стали проще и дешевле

Kia представила обновленные модели Picanto и XCeed с новыми комплектациями

Компания Kia упростила ассортимент моделей Picanto и XCeed, введя единую трехуровневую систему комплектаций: Pure, GT-Line и GT-Line S.

Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Такая схема уже применяется для модели Sportage и постепенно распространяется на все бензиновые и гибридные авто бренда.

Kia Picanto теперь оснащен новым 1,0-литровым бензиновым двигателем, который доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач или АКП. Для более дорогих комплектаций представлен новый цвет кузова – Yacht Blue. Базовая версия Pure начинается с цены в 16 695 фунтов стерлингов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кроссовер Kia XCeed в комплектации Pure получил улучшенную оснастку, включая подогрев зеркал, датчики дождя и автоматический кондиционер.

Его базовый двигатель – это 1,0-литровый турбомотор с mild hybrid, обладающий высокой экономичностью и экологичностью. Спортивная версия GT-Line S оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Стоимость XCeed начинается от 25 165 фунтов стерлингов.

Обе модели уже доступны для предзаказа, а первые поставки ожидаются в сентябре.

Источник: 32cars

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
11.08.2025 
Фото:Unsplash
