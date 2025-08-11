Kia представила новые версии популярных машин, они стали проще и дешевле

Kia представила обновленные модели Picanto и XCeed с новыми комплектациями

Компания Kia упростила ассортимент моделей Picanto и XCeed, введя единую трехуровневую систему комплектаций: Pure, GT-Line и GT-Line S.

Такая схема уже применяется для модели Sportage и постепенно распространяется на все бензиновые и гибридные авто бренда.

Kia Picanto теперь оснащен новым 1,0-литровым бензиновым двигателем, который доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач или АКП. Для более дорогих комплектаций представлен новый цвет кузова – Yacht Blue. Базовая версия Pure начинается с цены в 16 695 фунтов стерлингов.

Кроссовер Kia XCeed в комплектации Pure получил улучшенную оснастку, включая подогрев зеркал, датчики дождя и автоматический кондиционер.

Его базовый двигатель – это 1,0-литровый турбомотор с mild hybrid, обладающий высокой экономичностью и экологичностью. Спортивная версия GT-Line S оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Стоимость XCeed начинается от 25 165 фунтов стерлингов.

Обе модели уже доступны для предзаказа, а первые поставки ожидаются в сентябре.

Источник: 32cars