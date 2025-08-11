Hyundai выпустил Tucson в новой комплектации

Hyundai представил обновленный Hyundai Tucson с новой комплектацией Black Trim

В Южной Корее был представлен обновленный Hyundai Tucson 2026, который предлагает более широкий ассортимент стандартного оснащения и новую привлекательную модификацию Black Trim.

Даже базовая версия Modern теперь включает такие системы, как BCW, BCA, RCCA и SEW, а также подогрев передних сидений и рулевого колеса, что делает её более комфортной и близкой к топовым комплектациям.

Кроме этого, в линейке появилась комплектация H-Pick, которая сочетает технологии с комфортом, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, асистент движения по шоссе, электрорегулировки передних сидений и подогрев заднего ряда.

Главное визуальное обновление связано с пакетом Black Exterior, который включает 19-дюймовые черные диски, затемнённую решетку радиатора и стильные декоративные элементы.

