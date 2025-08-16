Щедрые скидки в прошлом: автопроизводители меняют ценовую политику

Эксперт Мосеев: Время агрессивных распродаж автомобилей в РФ заканчивается

С 4 по 8 августа ряд автопроизводителей в России обновили свою ценовую политику. Особенно заметные корректировки затронули Changan, который значительно уменьшил действующие скидки по нескольким моделям.

Как сообщает независимый автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные сервиса CARgument, на автомобили 2024 года скидки были уменьшены на 50-200 тыс. рублей для моделей Alsvin, CS35 Plus, CS75 Plus, Hunter Plus, Uni-K, Uni-S, Uni-T и Uni-V. Для моделей Lamore и некоторых версий Uni-V льготы были полностью отменены. Исключение составил кроссовер CS95, для которого размер скидки был увеличен до 350 тыс. рублей.

У Geely наблюдаются смешанные изменения. На некоторые модели 2024 года, такие как Emgrand и Monjaro в топ-версии Exclusive, скидки выросли до 245-360 тыс. рублей. В то же время бонусы на Coolray сократились вдвое, до 60 тыс. рублей, а Cityray 2025 года получил фиксированную скидку в 50 тыс. рублей.

Компания Omoda снизила цены на свои автомобили. Кроссовер C5 2024 года стал дешевле на 220-390 тыс. рублей, но дополнительные скидки убраны. Модель C7 2025 года также подешевела до 390 тыс. рублей. Jaecoo скорректировала цену на J7, снижение составило от 50 до 330 тысяч рублей, однако предыдущие скидки в размере до 490 тыс. рублей отменены.

Soueast сократила скидку на модель S09 Premium 2024 года на 200 тыс. рублей, установив ее на уровне 250 тыс. рублей.

На фоне этих изменений марка Амберавто увеличила цены на седан A5 на 200-300 тыс. рублей.

Текущие коррекции свидетельствуют об изменении ценовой стратегии дистрибьюторов: несколько брендов отказываются от щедрых акций и переходят к прямому изменению прайсов, а некоторые модели подорожали на фоне снижения складских запасов. Это может указывать на окончание агрессивных распродаж первой половины года и на подготовку рынка к более сдержанному ценовому поведению осенью.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Telegram-канал эксперта Олега Мосеева