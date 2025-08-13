#
Такси резко подорожает в Петербурге после запрета работы мигрантов

«Яндекс» ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Введение запрета на трудоустройство легальных мигрантов в сфере такси и доставки в Петербурге приведет к усугублению дефицита кадров, предупреждает пресс-служба «Яндекса».

«В Санкт-Петербурге уже наблюдается нехватка водителей и курьеров для удовлетворения растущего спроса. После введения нового запрета количество исполнителей в этих сферах увеличится недостаточно, что сделает дефицит 40 тысяч работников. Вследствие этого прогнозируется рост цен на такси на 10-15%, а на доставку – более чем в два раза», – сообщили в компании.

11 августа в Санкт-Петербурге запретили иностранным гражданам работать в курьерском секторе, постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«Это решение направлено на борьбу с теневой занятостью и повышение качества услуг курьерской службы, а также на создание рабочих мест для наших граждан, особенно молодежи и студентов», – пояснили в пресс-службе правительства города.

Также ранее было введено ограничение для иностранных граждан с патентами на работу в такси.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: «Интерфакс»

Ушакова Ирина
13.08.2025 
