#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Скидки пока действуют: в августе еще можно успеть выгодно купить машину

Эксперт Житнухин: в сентябре новые автомобили подорожают в среднем на 5-10%

Дилеры поделились своими прогнозами касательно ценовых трендов на российском автомобильном рынке осенью.

Николай Иванов, который возглавляет отдел продаж новых автомобилей в «Рольфе», заявил, что ценовые изменения на новые машины будут зависеть от нескольких факторов.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

При сохранении уровня покупательского спроса, а также сокращении складских запасов в августе программы лояльности и акции могут быть отменены.

В таком случае, как считает эксперт, цены увеличатся на 1,5-2%.

Август считается благоприятным для покупки автомобиля, так как на многие модели по-прежнему действуют скидки и программы поддержки. Также отмечается снижение цен на автомобили, поступающие по параллельным каналам импорта.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Евгений Житнухин, коммерческий директор компании Fresh, добавил, что по состоянию на середину лета 2025 года средняя цена нового автомобиля в стране составила около 3,2 млн рублей. В сентябре есть вероятность роста цен на 5-10%, что приведет к достижению диапазона 3,4-3,5 млн рублей.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Некоторые автопроизводители уже повысили цены на модели, произведенные в 2024-2025 годах. Например, GAC отменил скидку в 150 тысяч рублей на модель GS3, в то время как Chery продолжает предлагать Tiggo 4 с дисконтом в 100 тысяч рублей. Вероятно, другие бренды также начнут поднимать цены, стремясь сохранить свою рыночную долю.

Ренат Тюктеев из «Авилона» уверен, что скидки всегда будут существовать, но вопрос лишь в их размерах. Увеличение объема продаж может вызвать дефицит автомобилей на складах, хотя на данный момент этого не наблюдается. При условии, что стабильный ежемесячный объем продаж превысит 130 тысяч автомобилей на протяжении 3-4 месяцев, это может привести к снижению скидок и повышению цен, но делать окончательные выводы пока рано.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 271
13.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0