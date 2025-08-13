Скидки пока действуют: в августе еще можно успеть выгодно купить машину

Эксперт Житнухин: в сентябре новые автомобили подорожают в среднем на 5-10%

Дилеры поделились своими прогнозами касательно ценовых трендов на российском автомобильном рынке осенью.

Николай Иванов, который возглавляет отдел продаж новых автомобилей в «Рольфе», заявил, что ценовые изменения на новые машины будут зависеть от нескольких факторов.

При сохранении уровня покупательского спроса, а также сокращении складских запасов в августе программы лояльности и акции могут быть отменены.

В таком случае, как считает эксперт, цены увеличатся на 1,5-2%.

Август считается благоприятным для покупки автомобиля, так как на многие модели по-прежнему действуют скидки и программы поддержки. Также отмечается снижение цен на автомобили, поступающие по параллельным каналам импорта.

Евгений Житнухин, коммерческий директор компании Fresh, добавил, что по состоянию на середину лета 2025 года средняя цена нового автомобиля в стране составила около 3,2 млн рублей. В сентябре есть вероятность роста цен на 5-10%, что приведет к достижению диапазона 3,4-3,5 млн рублей.

Некоторые автопроизводители уже повысили цены на модели, произведенные в 2024-2025 годах. Например, GAC отменил скидку в 150 тысяч рублей на модель GS3, в то время как Chery продолжает предлагать Tiggo 4 с дисконтом в 100 тысяч рублей. Вероятно, другие бренды также начнут поднимать цены, стремясь сохранить свою рыночную долю.

Ренат Тюктеев из «Авилона» уверен, что скидки всегда будут существовать, но вопрос лишь в их размерах. Увеличение объема продаж может вызвать дефицит автомобилей на складах, хотя на данный момент этого не наблюдается. При условии, что стабильный ежемесячный объем продаж превысит 130 тысяч автомобилей на протяжении 3-4 месяцев, это может привести к снижению скидок и повышению цен, но делать окончательные выводы пока рано.

Источник: «Российская газета»