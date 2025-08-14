#
У Hyundai все-таки есть долгосрочные планы в России. Возможно

Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил свою деятельность в России в 2022 году, направил в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Заявки охватывают широкий спектр категорий, включая:

  • автомобильную технику (в том числе электромобили и беспилотные транспортные средства), а также запчасти и аксессуары для них;
  • цифровые и телекоммуникационные услуги, включая навигационные сервисы, потоковую передачу данных и даже платформы для метавселенных;
  • игровую продукцию – игрушки, роботов, игровые консоли и масштабные модели транспорта;
  • финансовые услуги, связанные с автоиндустрией, такие как лизинг и кредитование.
Ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге, где выпускались популярные модели Solaris, Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Однако в марте 2022 года производство было остановлено из-за проблем с поставками комплектующих. Сейчас предприятие принадлежит российской компании «Арт-Финанс».

Несмотря на уход с российского рынка, подача новых заявок может свидетельствовать о долгосрочных планах компании в отношении интеллектуальной собственности.

Источник: ТАСС

Алексеева Елена
14.08.2025 
