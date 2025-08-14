У Hyundai все-таки есть долгосрочные планы в России. Возможно
Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил свою деятельность в России в 2022 году, направил в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные ведомства.
Заявки охватывают широкий спектр категорий, включая:
- автомобильную технику (в том числе электромобили и беспилотные транспортные средства), а также запчасти и аксессуары для них;
- цифровые и телекоммуникационные услуги, включая навигационные сервисы, потоковую передачу данных и даже платформы для метавселенных;
- игровую продукцию – игрушки, роботов, игровые консоли и масштабные модели транспорта;
- финансовые услуги, связанные с автоиндустрией, такие как лизинг и кредитование.
Ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге, где выпускались популярные модели Solaris, Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Однако в марте 2022 года производство было остановлено из-за проблем с поставками комплектующих. Сейчас предприятие принадлежит российской компании «Арт-Финанс».
Несмотря на уход с российского рынка, подача новых заявок может свидетельствовать о долгосрочных планах компании в отношении интеллектуальной собственности.
Источник: ТАСС
Фото:Unsplash
14.08.2025
Фото:Unsplash
