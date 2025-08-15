На рынке запчастей забрезжила стабильность

Эксперты: цены на автозапчасти плавно снижаются, а ассортимент расширяется

С января 2025 года стоимость многих автозапчастей постепенно уменьшилась – в среднем на 5–10%.

Это связано с укреплением рубля и расширением ассортимента на рынке. Хотя цены все еще выше, чем год назад, резких скачков в ближайшие месяцы не ожидается.

Курс рубля сделал импортные детали доступнее, а рост предложения сдерживает инфляцию. Например, некоторые запчасти для Volvo и Mazda подешевели почти на 10%. Однако на отдельные позиции, особенно дефицитные (кузовные детали, электроника), цены, наоборот, выросли – например, для Hyundai и Kia до 12%.

Что происходит с рынком?

Спрос на запчасти растет – владельцы старых автомобилей чаще их ремонтируют. Продажи увеличились на 7%, а детали для китайских машин (например, Chery) стали покупать на 44% чаще. При этом поставки ускорились: если раньше ждать приходилось несколько месяцев, то сейчас – не больше двух.

Эксперты считают, что значительного роста цен не будет, если не возникнут новые экономические потрясения. Пока рынок развивается стабильно, а ассортимент продолжает расширяться.

Источник: «Коммерсант»