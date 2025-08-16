#
Этим головным устройством можно будет пользоваться отдельно от автомобиля

Компания BYD анонсировала планшет для внедорожника Fangcheng Leopard Titanium 7

Компания BYD представила свой первый планшет, который будет доступен во внедорожнике Fangcheng Leopard Titanium 7.

Новое устройство обладает функцией интеграции с автомобилями бренда, позволяя управлять мультимедийными системами, настраивать сиденья, включать вентиляцию и просматривать карты, а также работать с автомобильными приложениями.

Планшет выполнен в минималистичном дизайне с металлическим корпусом и экраном с равномерной рамкой по всем краям.

Планшет для Fangcheng Leopard Titanium 7
На задней стороне устройства размещена одна камера, а в нижней части находятся три металлических контакта для подключения аксессуаров, что позволяет использовать планшет на заднем ряду как экран для развлечений.

В устройстве установлен 4-нм чип BYD 9000 собственной разработки с архитектурой Arm v9, поддерживающий 5G и оснащённый оперативной памятью LPDDR5X. Дочерняя компания BYD Electronics давно занимается производством смартфонов и планшетов для таких крупных брендов, как Xiaomi, Huawei и Lenovo.

Источник: MyDrivers

Лежнин Роман
Фото:BYD
16.08.2025 
Фото:BYD
