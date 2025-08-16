Toyota анонсировала новый двигатель мощностью до 600 лошадиных сил

Новый мотор Toyota будет интегрироваться в силовые установки EREV

Компания Toyota объявила о своих планах по производству нового семейства бензиновых двигателей, созданных совместно с Subaru и Mazda.

В ассортимент входят рядные четырехцилиндровые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, которые могут быть интегрированы в электрические, гибридные и водородные установки, а также использоваться в традиционных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Одно из основных предназначений – модели EREV, в которых двигатель не приводит в движение колеса, а вырабатывает электрическую энергию для зарядки аккумулятора.

Первые автомобили с такими двигателями, Highlander и Sienna с увеличенным запасом хода, будут предложены на китайском рынке.

Новые двигатели смогут работать не только на бензине, но и на биотопливе, водороде и синтетическом топливе.

Для спортивных моделей от Gazoo Racing предусмотрена версия мощности до 600 л.с. В компании подчеркивают, что их стратегия ориентирована на сохранение разнообразия технологий, а не на принудительное переключение на полностью электрические автомобили.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: 32cars