Законны ли штрафы за нарушения ПДД по снимкам с телефона

Юрист Ольшанский: штрафы за нарушения ПДД по фото с телефона недействительны

Леонид Ольшанский, почетный адвокат России и вице-президент «Движения автомобилистов России», рассказал, что автоматические штрафы, основанные на фотографиях нарушений, сделанных на мобильные устройства, считаются недействительными.

Он отметил, что в некоторых регионах граждане фотографируют правонарушения на телефоны или планшеты, после чего водителям приходят автоматические штрафы. Однако суды в своих решениях отменяют эти штрафы, утверждая, что наказывать по таким снимкам нельзя.

Ольшанский добавил, что Верховный суд разъяснил, что законным способом взыскания штрафов является использование официально установленных камер для фотофиксации нарушений. Если превышение скорости зафиксировано не камерой, а фотографией, сделанной человеком, такой штраф будет признан незаконным.

Источник: ТАСС