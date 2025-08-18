2 л, 169 л.с.: этот надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

В РФ в продаже появились кроссоверы Toyota Corolla Cross по цене от ₽1,9 млн

В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам новые кроссоверы Toyota Corolla Cross по цене от 1,94 млн рублей. За столько новую Toyota Corolla Cross предлагает привезти под заказ компания из Омска.

Это будет автомобиль в базовой комплектации Pioneer Edition, включающей стандартные функции, такие как обычный кондиционер, пластиковый мультируль, тканевая обивка сидений, электронный ручной тормоз, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

У авто есть системы распознавание дорожных знаков, контроля давления в шинах, предупреждение о выезде с полосы, помощь при старте на подъеме, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и функция «дистанционный ключ». В Красноярске такую конфигурацию автомобиля предлагают за 1 970 000 рублей.

Более дорогая версия Corolla Cross с кожаным салоном и климат-контролем доступна за 2 180 000 рублей в Новосибирске, за 2 230 000 рублей в Иркутске и за 2 298 000 рублей в Уфе.

В Подмосковье в Люберцах цена на новую Toyota Corolla Cross из наличия начинается от 2 475 000 рублей, в Кургане – от 2 500 000 рублей, в Липецке и Магнитогорске – от 2 550 000 рублей. Все эти паркетники оснащены 2,0-литровым 169-сильным атмосферным двигателем и бесступенчатым вариатором, а привод у них только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

