Семейный автомобиль надежной марки снова можно купить в России: известна цена

Компактвэн Volkswagen Touran доступен в России по цене от 3,15 млн рублей

Компактвэн Volkswagen Touran, который официально продавался на российском рынке до 2015 года, продолжает поступать в Россию. Наиболее выгодные предложения на данный момент можно найти в Воронеже, где новый Touran в комплектации Comfort стоит 3 149 000 рублей (без учета возможных скидок).

В эту комплектацию входят галогеновые фары, кожаная отделка сидений, датчики давления в шинах, задний парктроник с камерой, фронтальные и боковые подушки безопасности, декоративное освещение в салоне, кондиционер, цифровая панель приборов, мультимедиа с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые литые диски, а также подогревы зеркал, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя.

Другой автосалон в Воронеже предлагает аналогичный компактвэн по цене 3 249 000 рублей. Оба автомобиля оснащены 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра, работающим совместно с семиступенчатой коробкой DSG с двойным сцеплением.

Volkswagen Touran

Также доступен заказ нового Volkswagen Touran в Самаре, который имеет 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с.. Его цена составляет 6 400 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»