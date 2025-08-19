#
Новые возможности сервисного обслуживания Exeed

Бренд Exeed представил новые пакеты сервисных услуг

Компания Exeed продолжает расширять свою программу клиентского сервиса, представив новые пакеты послепродажного обслуживания: Bronze, Silver, Gold и Platinum. Эти пакеты предназначены для владельцев автомобилей Exeed и Exeed Exlantix, приобретенных в официальных дилерских центрах России. Каждый пакет предлагает разные уровни услуг и привилегий, начиная с базового и заканчивая расширенным.

Сервисный пакет Bronze включает в себя базовые услуги, такие как персональный оператор колл-центра, помощь на дороге (в том числе технические и юридические консультации) и приоритетная запись на сервис. В дополнение предлагается ремонт сколов лобового стекла, оплата ремонта при отсутствии ОСАГО до 400 тысяч рублей, а также единоразовое использование ряда услуг, таких как доставка автомобиля на ТО и шины на хранение. Стоимость этого пакета составляет 90 600 рублей.

Сервисный пакет Silver предлагает те же преимущества, что и Bronze, но с некоторыми изменениями. Владельцы автомобилей могут несколько раз воспользоваться услугами доставки на ТО и подвозом топлива. Кроме того, Silver включает бесплатное ТО (первые два) и трансфер в/из аэропорта дважды в год. Стоимость пакета Silver составляет 196 200 рублей.

В сервисный пакет Gold стоимостью 234 800 рублей включены все опции пакета Silver, но с увеличенной частотой использования некоторых из них и бесплатным техническим обслуживанием, которое включает первые три ТО. Также предусмотрен бесплатный проезд по платным дорогам в пределах лимита 15 000 рублей на 14 дней.

Пакет Platinum, стоимостью 500 600 рублей, предоставляет наиболее широкий спектр услуг. Он включает все опции Gold, но в большем объеме: доставку автомобиля на ТО можно использовать три раза, трезвый водитель – дважды, мобильную зарядку или подвоз топлива – четыре раза, бесплатные ТО – первые пять, трансфер в/из аэропорта – шесть раз, а также бесплатную парковку в аэропорту на три дня три раза в год. В пакет Platinum дополнительно включены услуги, отсутствующие в других пакетах: единожды можно воспользоваться химчисткой салона и заменой ароматизатора, а также пять раз в год – подменным автомобилем на время ремонта. Лимит бесплатного проезда по платным дорогам составляет 30 000 рублей на 30 дней.

Exeed представлен в России шестью моделями, в том числе моделями на альтернативных источниках энергии Exeed Exlantix, что делает марку уникальной в премиум-сегменте с полным спектром силовых установок. По итогам первого полугодия 2025 года Exeed занял первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в премиум-сегменте.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: пресс-служба Exeed

Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 842
19.08.2025 
Фото:Exeed
