Водителей с номерами АУЕ и ВОР хотят заставить перерегистрировать машины

Национальный автомобильный союз предложил запретить госномера АУЕ и ВОР

В России предложили исключить из оборота госномера, содержащие буквенные комбинации АУЕ (АУЕ – «Арестантское уголовное единство», признано экстремистским движением и запрещено в России) и ВОР, а также провести перерегистрацию транспортных средств с такими номерами.

С этой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), который направил обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр напомнил, что в 2020 году Верховный суд РФ признал движение «Арестантское уголовное единство» экстремистским, и его деятельность в стране запрещена. Согласно законодательству, пропаганда и публичная демонстрация атрибутики экстремистских организаций считается экстремистской деятельностью.

Несмотря на этот запрет, в России все еще используются номерные знаки с буквами АУЕ и ВОР, что может быть расценено как публичное демонстрирование символики криминальной культуры, отметили представители НАС.

«Существует устойчивый спрос на такие буквенные комбинации в государственных регистрационных знаках, и они становятся предметом перепродажи. Стоимость переоформления таких номеров колеблется от 65 тыс. рублей за комбинацию А325УЕ750 до 1,7 млн рублей за номер А770УЕ77. Переоформление номера В164ОР777 обойдется в 185 тыс. рублей, а В555ОР50 — уже в 5 млн рублей», – сказано в документе.

