Volvo начала расследование о том, как ее грузовик попал в РФ

Volvo расторгла контракт с дилером, продавшим грузовик в Россию

Шведский концерн Volvo прекратил партнерство с дилером, который продал грузовик сборной России. В июне компания начала расследование по факту продажи тягача, информация об этой сделке появилась на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

29 мая ФЛГР объявила о покупке «самого мощного и современного» тягача для транспортировки сервис-прицепа. На одном из снимков глава ФЛГР Елена Вяльбе изображена на фоне этого тягача. По условиям клиентского соглашения Volvo, перепродажа техники в Россию и Белоруссию запрещена.

Пресс-секретарь компании Клаэс Элиассон подтвердил, что автомобиль был продан клиенту из страны ЕС, однако не уточнил, о какой стране идет речь. В Volvo уже направили уведомление властям этой страны о возможном нарушении санкций, и теперь расследованием занимается местная полиция. Элиассон отметил, что дилер был идентифицирован по цвету машины.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Вяльбе, отвечая на вопросы ТАСС о расследовании Volvo, сказала, что не имеет повода для беспокойства: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». На сайте ФЛГР указано, что тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако подробностей о ней на сайте нет.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
20.08.2025 
Фото:Unsplash
