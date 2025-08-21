Моторное масло в разлив: безопасно или нет?

Эксперт Сокуев объяснил, опасно ли продаваемое на разлив моторное масло

По словам автоэксперта Романа Сокуева, моторное масло в бочках по качеству не уступает продукту в канистрах, так как оба варианта производятся на одних и тех же линиях и проходят аналогичный контроль. Основная угроза для масла в канистрах заключается в отсутствии гарантий его подлинности и возможных нарушениях условий хранения со стороны недобросовестных сервисов.

Эксперт пояснил, что без системы прослеживаемости практически невозможно определить происхождение масла. На несертифицированных СТО могут разбавлять состав, добавлять отработанное масло или неправильно хранить бочки, что приводит к расслоению и деградации присадок.

Невыполнение заявленных характеристик вязкости может вызвать масляное голодание в турбинах, а избыток цинка или молибдена может повредить катализаторы. Кроме того, многие из таких сервисов сливают отработанное масло в грунт, что наносит ущерб окружающей среде.

Сокуев также отметил, что система «Честный знак» вскоре станет новым стандартом безопасности, обеспечивая прослеживаемость продукции, и некоторые производители уже начали вводить добровольную маркировку своего масла.

