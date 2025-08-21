#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Моторное масло в разлив: безопасно или нет?

Эксперт Сокуев объяснил, опасно ли продаваемое на разлив моторное масло

По словам автоэксперта Романа Сокуева, моторное масло в бочках по качеству не уступает продукту в канистрах, так как оба варианта производятся на одних и тех же линиях и проходят аналогичный контроль. Основная угроза для масла в канистрах заключается в отсутствии гарантий его подлинности и возможных нарушениях условий хранения со стороны недобросовестных сервисов.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Эксперт пояснил, что без системы прослеживаемости практически невозможно определить происхождение масла. На несертифицированных СТО могут разбавлять состав, добавлять отработанное масло или неправильно хранить бочки, что приводит к расслоению и деградации присадок.

Невыполнение заявленных характеристик вязкости может вызвать масляное голодание в турбинах, а избыток цинка или молибдена может повредить катализаторы. Кроме того, многие из таких сервисов сливают отработанное масло в грунт, что наносит ущерб окружающей среде.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Сокуев также отметил, что система «Честный знак» вскоре станет новым стандартом безопасности, обеспечивая прослеживаемость продукции, и некоторые производители уже начали вводить добровольную маркировку своего масла.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 226
21.08.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
Поделиться:
Оцените материал:
0