#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

2,0 л, автомат и полный привод: подробности о новом кроссовере российской марки

Раскрыты подробности о новом кроссовере Tenet T9

Новый кроссовер российской марки Tenet, который начнут собирать на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области уже в этом году, получит двигатель объемом 2,0 литра, автомат и полный привод. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на декларацию соответствия модели Tenet T9.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Флагманская новинка Tenet, которая пока фигурирует под названием T9, построена на базе китайского Сhery Tiggo 9. Соответственно, габариты у этих моделей будут схожими: Tiggo 9 в длину достигает 4810 миллиметров, в ширину – 1925 миллиметров, в высоту – 1741 миллиметров, а колесная база составляет 2800 миллиметров. Он предлагается с трехрядным салоном с посадочной формулой 2+3+2.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Из документов на модель Tenet T9 следует, что она будет полноприводной, с классической автоматической коробкой и двигателем 2.0. Связка двухлитрового мотора и автомата есть у исходного Tiggo 9, отдача двигателя у него составляет 245 лошадиных сил.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Кроссовер расходует 8,3 литра на 100 километров, разгоняется до «сотни» за 8 секунд и развивает максимальную скорость в 220 километров в час.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Сhery Tiggo 9 продается в России и стоит 4,75–5,05 миллиона рублей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 6118
21.08.2025 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0