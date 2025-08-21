2,0 л, автомат и полный привод: подробности о новом кроссовере российской марки

Раскрыты подробности о новом кроссовере Tenet T9

Новый кроссовер российской марки Tenet, который начнут собирать на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области уже в этом году, получит двигатель объемом 2,0 литра, автомат и полный привод. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на декларацию соответствия модели Tenet T9.

Флагманская новинка Tenet, которая пока фигурирует под названием T9, построена на базе китайского Сhery Tiggo 9. Соответственно, габариты у этих моделей будут схожими: Tiggo 9 в длину достигает 4810 миллиметров, в ширину – 1925 миллиметров, в высоту – 1741 миллиметров, а колесная база составляет 2800 миллиметров. Он предлагается с трехрядным салоном с посадочной формулой 2+3+2.

Chery Tiggo 9

Из документов на модель Tenet T9 следует, что она будет полноприводной, с классической автоматической коробкой и двигателем 2.0. Связка двухлитрового мотора и автомата есть у исходного Tiggo 9, отдача двигателя у него составляет 245 лошадиных сил.

Chery Tiggo 9

Кроссовер расходует 8,3 литра на 100 километров, разгоняется до «сотни» за 8 секунд и развивает максимальную скорость в 220 километров в час.

Chery Tiggo 9

Сhery Tiggo 9 продается в России и стоит 4,75–5,05 миллиона рублей.

