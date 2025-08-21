Новые роботы, конвейеры и модели: АВТОВАЗ проводит модернизацию

В августе АВТОВАЗ потратил 345 млн рублей на обновление производства

В период корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа на АВТОВАЗе была проведена модернизация оборудования на сумму свыше 347 миллионов рублей, согласно информации на официальном сайте компании. Изменения коснулись всех подразделений и дочерних компаний, включая АО «ПСА ВИС-Авто» и ООО «ЛАДА-Ижевск».

В цехе сварки Lada Iskra установлен роботизированный комплекс для изготовления полов кузовов, что значительно повысило производительность по сравнению с ручной работой. В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra смонтированы новые окрасочные камеры и современные роботы для нанесения лака.

В цехе сварки Lada Granta автоматизирована загрузка боковин, что приведет к экономии до 6 миллионов рублей в год. В производстве Lada Vesta установлены новые сварочные комплексы и модернизированы роботы на линии сварки.

Также выполнен капитальный ремонт конвейера на сборочной линии Lada Niva, где заменено 1400 метров секций пути. Проведена модернизация линии сварки и техобслуживание краско-приготовительного отделения в цехе окраски. В рамках подготовки к производству нового 1,8-литрового двигателя для Niva выполнены работы в цехе сборки двигателей.

Модернизация коснулась и новой модели Lada Azimut, где готовятся к установке оригинальные комплектующие, включая панорамную крышу и колеса с пятиболтовым креплением. В производстве двигателей также проводятся работы по выпуску модернизированных моторов.

Кроме того, модернизация осуществлена для подготовки и отгрузки сборочных комплектов Lada Iskra на ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.