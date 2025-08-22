#
Штраф за это нарушение хотят поднять до 1 млн рублей

В ГД предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид»

Председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев подали в правительство законопроект, который предполагает наказание за повторное неправомерное использование опознавательного знака «Инвалид» на транспортных средствах.

Проект предполагает изменения в статью 12.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вводя административную ответственность за повторное нарушение.

Гражданам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Должностные лица могут получить штраф в 40 тысяч рублей, тогда как юридическим лицам придется заплатить 1 млн рублей. Также будет предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Кроме того, законопроект предполагает увеличение штрафов за первое нарушение с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей для граждан. Для должностных и юридических лиц размеры штрафов останутся прежними – 20 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно, с обязательной конфискацией предмета правонарушения.

В пояснительной записке указано, что реализация данной инициативы «создаст условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры».

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
22.08.2025 
