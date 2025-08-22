#
Улучшенная силовая установка и новые опции: большой рамный внедорожник обновится

В Китае опубликовали фото обновленного внедорожника Haval H9

Китайская компания Great Wall анонсировала обновленный внедорожник Haval H9 второго поколения, который будет представлен на автосалоне в Чэнду, открывающемся 29 августа.

Новый Haval H9 сохранит дизайн интерьера и экстерьера от своей предшествующей модели, но ожидается, что он получит улучшенную силовую установку и новые опции.

Актуальная версия внедорожника с бензиновым мотором была выпущена в сентябре прошлого года, а дизельная модификация появилась на рынке в декабре.

Haval H9
Haval H9

Согласно тизерным изображениям, экстерьер новой модели будет идентичен текущей версии, с круглыми фарами и черными элементами кузова, такими как решетка радиатора, колесные арки и боковые юбки. Интерьер обновленного Haval H9 будет оформлен в бордовых тонах и будет включать четырехспицевое мульти-рулевое колесо, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и множество физических кнопок для управления функциями автомобиля.

Характеристики новой силовой установки Haval H9 пока не раскрыты.

Haval H9
Haval H9
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:Haval
22.08.2025 
Фото:Haval
Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
0