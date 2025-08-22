Mercedes хочет оснащать свои машины моторами от немецкого конкурента

Новые автомобили Mercedes получат моторы от BMW

Компания Mercedes-Benz рассматривает возможность оснащения новых моделей двигателями, которые будут производиться концерном BMW. Уже идут активные переговоры, и первые поставки могут стартовать в 2027 году.

Сотрудничество обсуждается на протяжении почти года в специально созданных технических группах, возглавляемых членами советов директоров обеих компаний. Ожидается, что двигатели для Mercedes-Benz будут выпускаться на заводе BMW в австрийском Штайре, с акцентом на четырехцилиндровые бензиновые двигатели, которые Mercedes-Benz планирует использовать в гибридных системах. При этом идет обсуждение касательно закупки дизельных двигателей и трансмиссионных компонентов.

Также рассматриваются возможности организации совместного производства в США для минимизации влияния действующих пошлин. Для обеих компаний такое партнерство может быть выгодным, особенно на фоне снижения прибыли, о котором стало известно в августе, когда Mercedes-Benz понес значительно большие убытки по сравнению с BMW.

