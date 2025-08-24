Не дороже 500 тысяч рублей: какие машины интересуют россиян на вторичке

Эксперт Целиков: 40% подержанных авто в РФ стоят дешевле 500 тысяч рублей

Средняя цена на автомобили с пробегом за первые семь месяцев 2025 года составила 1,15 млн рублей. При этом 40% машин на вторичном рынке стоит меньше 500 тыс. рублей, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он отметил, что у россиян по-прежнему пользуются большим спросом вазовская «классика» и переднеприводные автомобили, возраст которых варьируется от 10 до 20 лет. В ценовом диапазоне до 500 тыс. рублей также можно найти множество иномарок, выпущенных в «нулевые» годы, средний пробег которых составляет 200–300 тыс. км или же был «скручен». Из них самая популярная модель – Ford Focus первого и второго поколений.

Сегмент автомобилей стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей занимает 25% вторичного рынка, добавил эксперт. Модели Kia Rio и Hyundai Solaris начали массово продаваться в России только с начала 2010-х. Например, средняя цена автомобилей 2010 года составляет 564 тыс. рублей, а 2014 года – 840 тыс. рублей.

«Что касается автомобилей дороже 1 млн рублей, то на них приходится чуть больше одной трети вторичного рынка (36%). В то же время в денежном выражении этот сегмент составляет 75% от общего объема продаж. За семь месяцев он превысил 3,7 трлн рублей», – уточнил Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.