Индия готова начать официальные поставки автомобилей в РФ

Кумар: мы рассчитываем, что экспорт из Индии в Россию будет расти

Посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерениях поставлять больше товаров на территорию РФ, сообщает источник.

«Некоторые из важных областей, на которых, по нашему мнению, нам необходимо сосредоточиться и по которым увеличить наш экспорт, – это текстиль и модные товары, строительные материалы, автомобили, автомобильные запчасти и комплектующие, а также весь спектр электроники и товары, связанные с информационными технологиями. В частности, телефоны. Многие ведущие компании производят продукцию в Индии. Мы рассчитываем на рост и в этих областях», – сообщил Кумар.

Индийская новинка последних лет – электрический кроссовер Mahindra XUV400 на базе SsangYong Tivoli

Он отметил, что объемы экспорта Индии в Россию в последнее время увеличились, однако все еще далеки от возможных.

Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на focus2move сообщает, что в I полугодии 2024 года Индия находится на четвертом месте в Топ-5 крупнейших авторынков с долей 5,3% и шестимесячным объемом 2,19 млн единиц техники. Самая популярная марка – Maruti, занимающая 40,7% местного авторынка, на втором месте Mahindra, на третьем – Hyundai. Бестселлер – кей-кар Maruti Wagon R (лицензионная калька с Suzuki), на втором месте – Hyundai Creta.