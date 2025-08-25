#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Россияне стали намного реже ввозить машины в РФ через Белоруссию и Киргизию

Эксперт Целиков: ввоз легковых авто в Россию через Киргизию сократился на 72%

Согласно информации, озвученной директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, за первые семь месяцев 2025 года ввоз легковых автомобилей в Россию сократился на 72% через Киргизию, составив 16,4 тысячи единиц, и на 62% через Белоруссию, достигнув 15,4 тысячи единиц.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Целиков отметил, что в основном из Киргизии в Россию поступают новые автомобили (94%), тогда как ввоз из Белоруссии составляет примерно равное количество новых и подержанных автомобилей: 54% против 46%.

Наиболее популярные марки автомобилей, ввозимые из Киргизии: Toyota, Geely, BMW, Volkswagen и Kia. Из Белоруссии чаще всего ввозят BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Audi и Lexus.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Аналитик подчеркнул, что Белоруссия по-прежнему является основным источником для ввоза роскошных автомобилей в Россию. За семимесячный период через эту страну в Россию было ввезено 89 единиц Rolls-Royce, 87 Lamborghini, 77 Bentley и 76 Ferrari.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 236
25.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0