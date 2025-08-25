Россияне стали намного реже ввозить машины в РФ через Белоруссию и Киргизию

Эксперт Целиков: ввоз легковых авто в Россию через Киргизию сократился на 72%

Согласно информации, озвученной директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, за первые семь месяцев 2025 года ввоз легковых автомобилей в Россию сократился на 72% через Киргизию, составив 16,4 тысячи единиц, и на 62% через Белоруссию, достигнув 15,4 тысячи единиц.

Целиков отметил, что в основном из Киргизии в Россию поступают новые автомобили (94%), тогда как ввоз из Белоруссии составляет примерно равное количество новых и подержанных автомобилей: 54% против 46%.

Наиболее популярные марки автомобилей, ввозимые из Киргизии: Toyota, Geely, BMW, Volkswagen и Kia. Из Белоруссии чаще всего ввозят BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Audi и Lexus.

Аналитик подчеркнул, что Белоруссия по-прежнему является основным источником для ввоза роскошных автомобилей в Россию. За семимесячный период через эту страну в Россию было ввезено 89 единиц Rolls-Royce, 87 Lamborghini, 77 Bentley и 76 Ferrari.

