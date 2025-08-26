7 мест, автомат: семейный японский компактвэн снова доступен в России

#
В России продают трехрядные компактвэны Mitsubishi Xpander и Mitsubishi Xpander Cross. Автомобили предлагают как из наличия, так и под заказ, а цены на них стартуют от 2 262 600 рублей.

За столько Xpander можно заказать в Омске. Предлагаются различные комплектации с рынков ОАЭ, причем стандартный Xpander доступен в базовой и средней комплектациях, в то время как вседорожный Xpander Cross — исключительно в топовой.

За 2 350 000 рублей можно приобрести новый Mitsubishi Xpander Cross в версии Highline с тканевым салоном. Поставка осуществляется в Воронеж в течение 4-6 недель. В Краснодаре аналогичная модель с кожаным салоном продается за 2 490 000 рублей.

Mitsubishi Xpander
В Нижнем Новгороде такие компактвэны стоят еще дороже, с учетом утильсбора и всех сопутствующих документов цена достигает 2 849 000 рублей. Комплектация включает кожаную обивку сидений, мультимедийную систему с сенсорным экраном, камеру заднего вида с парктрониками, круиз-контроль и множество систем безопасности.

«Вседорожный» Xpander Cross с увеличенным клиренсом в том же Нижнем Новгороде оценивается в 3 299 000 рублей, а в Москве его цена составляет 3 000 000 рублей.

Mitsubishi Xpander

Все модели Mitsubishi Xpander, включая Xpander Cross, оснащаются одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., четырехступенчатым автоматом. Привод у всех версий передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

26.08.2025 
