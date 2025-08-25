Услуги такси подорожают из-за перехода на отечественные авто: что будет с ценами

Эксперт Зарипова: тарифы такси в РФ вырастут на 30% из-за локализации

С 2026 года стоимость поездок в такси в России вырастет на 30% из-за вступления в силу новых требований об использовании в таксопарках машин отечественного производства.

Об этом сообщили эксперты и представители отрасли, а также подтвердила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«В 2026-м году нужно смотреть, если законодатели не услышат наши чаяния с точки зрения смены собственника автомобиля и не будет строчки для самозанятых, то цены могут подняться на 30%», – заявила она.

С 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики будут обязаны использовать только автомобили, соответствующие списку локализованных транспортных средств.

По оценкам, такое нововведение затронет около 80% рынка таксомоторных услуг, поскольку большая часть машин находится в лизинговых договорах. После истечения сроков этих договоров такие автомобили не смогут быть повторно зарегистрированы в качестве такси из-за несоответствия новым нормам.

