Услуги такси подорожают из-за перехода на отечественные авто: что будет с ценами
С 2026 года стоимость поездок в такси в России вырастет на 30% из-за вступления в силу новых требований об использовании в таксопарках машин отечественного производства.
Об этом сообщили эксперты и представители отрасли, а также подтвердила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
«В 2026-м году нужно смотреть, если законодатели не услышат наши чаяния с точки зрения смены собственника автомобиля и не будет строчки для самозанятых, то цены могут подняться на 30%», – заявила она.
С 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики будут обязаны использовать только автомобили, соответствующие списку локализованных транспортных средств.
По оценкам, такое нововведение затронет около 80% рынка таксомоторных услуг, поскольку большая часть машин находится в лизинговых договорах. После истечения сроков этих договоров такие автомобили не смогут быть повторно зарегистрированы в качестве такси из-за несоответствия новым нормам.
