#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Услуги такси подорожают из-за перехода на отечественные авто: что будет с ценами

Эксперт Зарипова: тарифы такси в РФ вырастут на 30% из-за локализации

С 2026 года стоимость поездок в такси в России вырастет на 30% из-за вступления в силу новых требований об использовании в таксопарках машин отечественного производства.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Об этом сообщили эксперты и представители отрасли, а также подтвердила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«В 2026-м году нужно смотреть, если законодатели не услышат наши чаяния с точки зрения смены собственника автомобиля и не будет строчки для самозанятых, то цены могут подняться на 30%», – заявила она.

С 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики будут обязаны использовать только автомобили, соответствующие списку локализованных транспортных средств.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

По оценкам, такое нововведение затронет около 80% рынка таксомоторных услуг, поскольку большая часть машин находится в лизинговых договорах. После истечения сроков этих договоров такие автомобили не смогут быть повторно зарегистрированы в качестве такси из-за несоответствия новым нормам.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Газета.Ru»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 90
25.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0