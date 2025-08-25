#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
281 л. с., полный привод, автомат: в РФ привезли корейский рамный внедорожник

В России начались продажи пикапа Kia Tasman 2025 года за 6,55 млн рублей

Во Владивостоке в продаже появился новый Kia Tasman, который был выпущен в июне 2025 года. Этот рамный пикап в богатой комплектации предлагается по цене ниже базового Tank 500.

Kia Tasman оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 281 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом с несколькими режимами работы.

В комплектацию входят подогревы всех сидений и руля, электропривод регулировки положения кресел, система кругового обзора, аудиосистема Harman Kardon, люк и штатный автозапуск. Салон отделан кожей.

Стоимость пикапа составляет 6,55 млн рублей, в то время как Tank 500 в России предлагается по ценам от 6,8 до 8,45 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

