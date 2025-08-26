#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Новый метод расчета стоимости ОСАГО могут ввести в России

ЦБ предложил определять стоимость ОСАГО в зависимости от уровня рисков в регионе

Банк России выступил с инициативой изменить способ определения территориального коэффициента (КТ) для расчета стоимости полиса ОСАГО на основе оценки уровня рисков мошенничества в отдельных регионах.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Согласно новым правилам, если в каком-либо регионе наблюдается высокий риск недобросовестных действий в течение длительного времени, стоимость полиса в этом регионе будет иметь КТ вдвое выше базового значения. Проект указания опубликован для общественного обсуждения.

Регулятор будет определять такие регионы, основываясь на их принадлежности к высокорисковым зонам. В соответствии с «Мониторингом региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО», к ним относятся Республика Ингушетия с 2019 года и Новосибирская область с 2021 года. В этих регионах предлагается установить повышенное значение КТ для восьми территорий.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Согласно данным Банка России, с 2023 по 2025 год количество регионов с высокими рисками недобросовестных действий сократилось с 12 до 2 благодаря действиям местных властей. Республика Дагестан и Чеченская Республика покинули «красную» зону.

Также предполагается обновление базового значения КТ для некоторых регионов, учитывающего текущие показатели убыточности ОСАГО. Документ расширяет тарифный коридор: на 40% для мотоциклов и на 15% для других категорий. Эти изменения необходимы для обеспечения справедливого ценообразования на фоне роста цен на запчасти и увеличения выплат по ОСАГО. Так, с сентября 2022 года тарифный коридор для обычных автомобилистов не изменялся, в то время как средняя выплата за первые полгода 2025 года была на 56% выше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 17% выше, чем за первую половину 2024 года.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Банк России
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 25
26.08.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0