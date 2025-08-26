Новый метод расчета стоимости ОСАГО могут ввести в России

ЦБ предложил определять стоимость ОСАГО в зависимости от уровня рисков в регионе

Банк России выступил с инициативой изменить способ определения территориального коэффициента (КТ) для расчета стоимости полиса ОСАГО на основе оценки уровня рисков мошенничества в отдельных регионах.

Согласно новым правилам, если в каком-либо регионе наблюдается высокий риск недобросовестных действий в течение длительного времени, стоимость полиса в этом регионе будет иметь КТ вдвое выше базового значения. Проект указания опубликован для общественного обсуждения.

Регулятор будет определять такие регионы, основываясь на их принадлежности к высокорисковым зонам. В соответствии с «Мониторингом региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО», к ним относятся Республика Ингушетия с 2019 года и Новосибирская область с 2021 года. В этих регионах предлагается установить повышенное значение КТ для восьми территорий.

Согласно данным Банка России, с 2023 по 2025 год количество регионов с высокими рисками недобросовестных действий сократилось с 12 до 2 благодаря действиям местных властей. Республика Дагестан и Чеченская Республика покинули «красную» зону.

Также предполагается обновление базового значения КТ для некоторых регионов, учитывающего текущие показатели убыточности ОСАГО. Документ расширяет тарифный коридор: на 40% для мотоциклов и на 15% для других категорий. Эти изменения необходимы для обеспечения справедливого ценообразования на фоне роста цен на запчасти и увеличения выплат по ОСАГО. Так, с сентября 2022 года тарифный коридор для обычных автомобилистов не изменялся, в то время как средняя выплата за первые полгода 2025 года была на 56% выше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 17% выше, чем за первую половину 2024 года.

