#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Эта пряность с кухни – секрет комфорта в вашем автомобиле

Лавровый лист освежит салон машины, успокоит водителя и защитит от насекомых

Обычный лавровый лист, скромный обитатель кухонных шкафов, способен кардинально преобразить атмосферу в салоне автомобиля, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Что можно починить самому в автомобиле – вы не поверите, насколько это просто

Этот природный ингредиент становится все популярнее среди водителей, ищущих простые и эффективные решения для комфортной поездки. Он не просто маскирует, а полностью нейтрализует неприятные запахи, наполняя пространство легким натуральным ароматом благодаря своим эфирным маслам.

Помимо освежения воздуха, лавровый лист работает как натуральный репеллент, отпугивая комаров и муравьев, что особенно ценно во время летних выездов на природу.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Использовать его просто: достаточно разместить несколько листочков в бардачке, дверных карманах или под сиденьями, обновляя их раз в месяц для сохранения эффекта.

Но главное преимущество кроется в успокаивающих свойствах аромата, который помогает снизить стресс и создать расслабляющую атмосферу во время долгих поездок или в пробках.

Таким образом, это экономичное и натуральное средство не только решает практические задачи, но и становится своеобразным талисманом для более приятных путешествий.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
Количество просмотров 14
26.08.2025 
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
Поделиться:
Оцените материал:
0