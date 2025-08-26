Доля «китайцев» на российском рынке заметно упала

«Автостат»: в России идет изменение доли японских и китайских авто

По данным на конец июля 2025 года, доля китайских автомобильных марок на российском рынке новых легковушек снизилась на шесть процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «Автостат», опираясь на собственные статистические данные.

В июле прошлого года доля китайских авто в России составляла 61,3 процента, однако за год она упала до 55,3 процента, как уточнили аналитики. Тем не менее, Китай остается основным игроком на российском авторынке.

На втором месте, отставая значительно, находятся российские бренды, которых к концу июля 2025 года было 30,1 процента от общего объема продаж. Третью позицию заняла Беларусь с маркой Belgee, которая увеличила свои продажи до 5,4 процента. Япония разместилась на четвертой строчке с 3,7 процента, замыкает пятерку лидеров Германия с 2,6 процента.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.