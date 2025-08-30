Тайна исчезающего хрома: почему блестящие детали тускнеют и как их спасти

Ярослав Кукарин раскрыл причины потери внешнего вида хромированных деталей

Эксперт по кузовному ремонту в сети Fit Service Ярослав Кукарин раскрыл основные причины, ведущие к потере внешнего вида хромированных деталей, которые со временем могут мутнеть, зеленеть и отслаиваться.

По его словам, корень проблемы часто кроется в одном из трех ключевых факторов.

Первой и наиболее коварной причиной является заводской брак, особенно характерный для неоригинальных запчастей. Технология нанесения хрома на пластик требует безупречного обезжиривания и подготовки поверхности. Нарушение этого процесса на производстве приводит к тому, что даже без внешних воздействий покрытие со временем вздувается и отслаивается.

Второй враг хрома – механические повреждения. Сколы и микротрещины от камней, неаккуратной мойки или мелких ударов открывают путь для влаги и воздуха. Это запускает процесс подпленочной коррозии и отслаивания, а локальный ремонт здесь невозможен. Требуется дорогостоящее перехромирование или полная замена детали.

Третьим фактором выступает агрессивная внешняя среда. Дорожные реагенты, химия с автомоек и ультрафиолетовое излучение атакуют блестящее покрытие, значительно ускоряя его разрушение.

Восстановление поврежденного хрома – сложная и редкая услуга, поэтому многие автовладельцы предпочитают заменять его на матовые или черные покрытия. Однако продлить жизнь хрому возможно благодаря грамотному уходу.

Эксперт рекомендует использовать защитные составы или керамическое покрытие, которые создают барьер против абразива, химии и солнца. Не менее важны регулярная полировка специальными средствами для сохранения зеркального блеска и щадящая мойка мягкими губками с нейтральными шампунями с последующим обязательным протиранием насухо.