#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как шины могут влиять на расход топлива: ответ эксперта
30 августа
Как шины могут влиять на расход топлива: ответ эксперта
Эксперт Абрамейцев: от выбора покрышек зависит...
Тайна исчезающего хрома: почему блестящие детали тускнеют и как их спасти
30 августа
Тайна исчезающего хрома: почему блестящие детали тускнеют и как их спасти
Ярослав Кукарин раскрыл причины потери внешнего...
Взрыв на АЗС в Дагестане — видео и последствия
30 августа
Взрыв на АЗС в Дагестане — видео и последствия
По факту взрыва автозаправки в Дагестане...

Тайна исчезающего хрома: почему блестящие детали тускнеют и как их спасти

Ярослав Кукарин раскрыл причины потери внешнего вида хромированных деталей

Эксперт по кузовному ремонту в сети Fit Service Ярослав Кукарин раскрыл основные причины, ведущие к потере внешнего вида хромированных деталей, которые со временем могут мутнеть, зеленеть и отслаиваться.

Рекомендуем
Что можно починить самому в автомобиле – вы не поверите, насколько это просто

По его словам, корень проблемы часто кроется в одном из трех ключевых факторов.

Первой и наиболее коварной причиной является заводской брак, особенно характерный для неоригинальных запчастей. Технология нанесения хрома на пластик требует безупречного обезжиривания и подготовки поверхности. Нарушение этого процесса на производстве приводит к тому, что даже без внешних воздействий покрытие со временем вздувается и отслаивается.

Второй враг хрома – механические повреждения. Сколы и микротрещины от камней, неаккуратной мойки или мелких ударов открывают путь для влаги и воздуха. Это запускает процесс подпленочной коррозии и отслаивания, а локальный ремонт здесь невозможен. Требуется дорогостоящее перехромирование или полная замена детали.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Третьим фактором выступает агрессивная внешняя среда. Дорожные реагенты, химия с автомоек и ультрафиолетовое излучение атакуют блестящее покрытие, значительно ускоряя его разрушение.

Восстановление поврежденного хрома – сложная и редкая услуга, поэтому многие автовладельцы предпочитают заменять его на матовые или черные покрытия. Однако продлить жизнь хрому возможно благодаря грамотному уходу.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперт рекомендует использовать защитные составы или керамическое покрытие, которые создают барьер против абразива, химии и солнца. Не менее важны регулярная полировка специальными средствами для сохранения зеркального блеска и щадящая мойка мягкими губками с нейтральными шампунями с последующим обязательным протиранием насухо.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
30.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0