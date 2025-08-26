Российский рынок автомобилей: легковушки, LCV и грузовики в цифрах

«Автостат»: продажи легковых автомобилей в России за неделю выросли на 6,3%

С 18 по 24 августа в России было реализовано 27,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,3% больше, чем неделей ранее. Однако если сопоставить 34-ю неделю 2025 года с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается снижение на 13%.

Что касается легких коммерческих автомобилей (LCV), то на прошлой неделе было продано 1,5 тыс. единиц, что соответствует аналогичному показателю предыдущей недели. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом продажи упали на 20%.

На рынке грузовых автомобилей также отмечается снижение: продажи за неделю сократились на 18% и составили 906 экземпляров, что на 63% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.