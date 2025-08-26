Зима пришла в Петербург в конце лета: последствия разгула стихии
25 августа Санкт-Петербург столкнулся с градом и мокрым снегом, когда циклон «Северин» обрушился на город.
Это явление принесло облачную погоду с прояснениями, грозами и кратковременными дождями, а также похолодание на 4–5 градусов ниже нормы. Температура в городе достигала +14–16 °C, а в области — +12–17 °C. Атмосферное давление упало до 750 мм ртутного столба, что также ниже нормы.
В некоторых районах города жители стали свидетелями грома и молний. Особенно сильно град и мокрый снег ударили по Приморскому району, где стихия повредила автомобили и здания, заставляя прохожих искать укрытие. Вокруг станции метро «Беговая» наблюдалось локальное подтопление.
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий 26 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и порывистый ветер.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.
