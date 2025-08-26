#
Россияне массово везут автомобили через Владивосток

В России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток

Владивостокская таможня зафиксировала рекордный объем ввоза автомобилей для личного пользования.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в июле 2025 года через таможню было оформлено 33,1 тысячи автомобилей, что почти в 1,5 раза превышает прошлогодний рекорд, установленный в июле 2024-го (26,1 тысячи единиц).

За первые семь месяцев текущего года таможенники Владивостока оформили более 172 тысяч автомобилей для физических лиц, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольшее количество ввозимых автомобилей составляют японские марки, такие как Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, а также корейские бренды Hyundai и Kia. Из Китая в Россию поступают лишь единичные экземпляры.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  Дальневосточное таможенное управление
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 6
26.08.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
